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Рейтинг ATP. Димитров стал третьей ракеткой мира, Долгополов и Стаховский остались на прежних позициях

Рейтинг ATP. Димитров стал третьей ракеткой мира, Долгополов и Стаховский остались на прежних позицияхАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который по-прежнему занимает 38-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации два украинских теннисиста. Сергей Стаховский сохранил 116-ю позицию, а Илья Марченко потерял один пункт, и опустился на 199-ю строчку.
 
В топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Третьей ракеткой мира стал болгарин Григор Димитров после победы на Итоговом турнире ATP в Лондоне. По одной позиции потеряли немец Александр Зверев (4-й), австриец Доминик Тим (5) и хорват Марин Чилич (6). На одну позицию вверх поднялись бельгиец Давид Гоффен (7) и американец Джек Сок (8).

Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца Роджера Федерера на 1040 очков.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 20.11 2017 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  10645 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605
3 (6). Григор Димитров (Болгария) – 5150
4 (3). Александр Зверев (Германия) – 4610
5 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4015
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805
7 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775
8 (9). Джек Сок (США) – 3165
9 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2615

38 (38). Александр Долгополов (Украина) – 1231
116 (116). Сергей Стаховский (Украина) –  507
199 (198). Илья Марченко (Украина) – 260

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)

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