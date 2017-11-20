Рейтинг WTA. Свитолина сохранила шестое место, Цуренко – 42-е, Козлова и Бондаренко улучшили свои позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 20 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему шестая ракетка мира. Леся Цуренко сохранила 42-ю позицию. На три позиции поднялись Катерина Козлова (86-я) и Катерина Бондаренко (92).
Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. На три пункта поднялась Ангелина Калинина (156), на семь - Диана Ястремская (184).
В топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Замыкает десятку сильнейших теннисисток американка Коко Вандевеге.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 20.11.2017г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 6015
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730
5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597
6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5500
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610
10 (10). Коко Вандевеге (США) – 3258
…
42 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1200
86 (89). Катерина Козлова (Украина) – 748
92 (95). Катерина Бондаренко (Украина) – 703
156 (159). Ангелина Калинина (Украина) – 368
184 (191). Диана Ястремская (Украина) - 306
(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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