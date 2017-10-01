Григор Димитров - чемпион Итогового турнира ATP

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 состоялся финальный матч.
Шестая ракетка мира, 26-летний болгарин Григор Димитров в трех сетах переиграл своего ровесника из Бельгии Давида Гоффена, занимающего в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
За два с половиной часа, проведенные на корте, Димитров реализовал четыре брейк-пойнта из 15-ти, Гоффен – три из десяти. Григор выполнил пять эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а Давид десять раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии болгарин лидирует со счетом 4:1.
Этот титул стал для Димитрова четвертым в сезоне и восьмым в карьере. За свой успех в Лондоне Григор получит 1500 рейтинговых очков и $2.549.000 призовых.
Теннис. АТР. Итоговый турнир - Nitto ATP Finals. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $8,000,000. 8 участников.
Финал
Григор Димитров (Болгария, 6) —Давид Гоффен (Бельгия, 7) - 7:5, 4:6, 6:3
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