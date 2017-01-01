Итоговый турнир ATP. Континен и Пирс - победители в парном разряде

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals в парном разряде состоялся финальный матч.



Финн Хенри Континен (3-й в парном рейтитнге ATP) и его напарник Джон Пирс (4) из Австралии победили поляка Лукаша Кубота (2) и бразильца Марсело Мело (1) со счетом 6:4, 6:2.



Поединок длился 1 час 10 минут. За это время победители сделали три брейка и отыграли все три брейк-пойнта, имевшихся у соперников. Континен и Пирс выполнили три эйса и допустили две двойных ошибки, а Кубот и Мело один раз подали навылет при четырех двойных.



Таким образом, Континен и Пирс защитили свой титул и получат на команду 1500 рейтинговых очков и $486.000 призовых.