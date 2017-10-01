Итоговый турнир ATP. Димитров сломил в трех сетах сопротивление Сока и вышел в финал

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 состоялся второй полуфинальный матч.
Шестая ракетка мира, 26-летний болгарин Григор Димитров, в трех сетах переиграл 25-летнего американца Джека Сока, занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом 4:6, 6:0, 6:3.
Поединок длился 1 час 59 минут. Димитров выиграл пять геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. Соперники выполнили по три эйса и допустили по пять двойных ошибок. В их личном противостоянии лидером остается американец – 3:2.
В финале соперником Димитрова будет бельгиец Давид Гоффен, который победил швейцарца Роджера Федерера.
Теннис. АТР. Итоговый турнир - Nitto ATP Finals. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $8,000,000. 8 участников.
1/2 финала
Григор Димитров (Болгария, 6) — Джек Сок (США, 8/LD) – 4:6, 6:0, 6:3
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