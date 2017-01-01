Итоговый турнир ATP. Федерер не пробился в финал, проиграв Гоффену

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 состоялся первый полуфинальный матч.
Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер потерпел поражение от 26-летнего бельгийца Давида Гоффена, занимающего в мировом рейтинге восьмое место. Поединок продолжался 1 час 45 минут и завершился в пользу бельгийца со счетом 2:6, 6:3, 6:4.
Соперники взяли по две подачи друг друга, выполнили по семь эйсов, при этом Гоффен допустил одну двойную ошибку, а Федерер – три. Это была первая победа бельгийского теннисиста в семи встречах с Роджером.
Соперником Гоффена по финалу станет либо болгарин Григор Димитров, либо американец Джек Сок.
Теннис. АТР. Итоговый турнир - Nitto ATP Finals. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $8,000,000. 8 участников.
1/2 финала
Давид Гоффен (Бельгия, 7) - Роджер Федерер (Швейцария, 2) — 2:6, 6:3, 6:4
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