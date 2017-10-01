На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый чемпионат ATP. Димитров разгромил Карреньо-Бусту, Гоффен обыграл Тима (Видеообзор)

Вчера, 17 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) состоялось два матча в группе Пита Сампраса.

Болгарский теннисист Григор Димитров в заключительном туре группового этапа разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:1, 6:1.
За выход в финал соревнований Димитров сыграет с американцем Джеком Соком.

Бельгиец Давид Гоффен одержал победу над австрийцем Домиником Тимом со счетом 6:4, 6:1.
В полуфинале соперником Гоффена будет швейцарец Роджер Федерер.

Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 18 ноября.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Итоговый турнир ATP. Григор Димитров отдал Пабло Карреньо-Бусте два гейма
Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)
Итоговый турнир ATP. Доминик Тим победил Пабло Карреньо-Бусту
Итоговый турнир ATP. Гоффен обыграл Тима и вышел в полуфинал
Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Тима, Надаль проиграл Гоффену (Видеообзор)
Итоговый турнир ATP. Димитров разгромил Гоффена и обеспечил себе выход в полуфинал
Итоговый турнир ATP. Димитров обыграл Тима
Пекин. Димитров обыграл Надаля и в полуфинале сыграет с Раоничем
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Итоговый чемпионат ATP. Димитров разгромил Карреньо-Бусту, Гоффен обыграл Тима (Видеообзор)
Итоговый турнир ATP. Григор Димитров отдал Пабло Карреньо-Бусте два гейма
Итоговый турнир ATP. Гоффен обыграл Тима и вышел в полуфинал
Серена Уильямс вышла замуж
Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Чилича, Сок обыграл Зверева (Видеообзор)
Итоговый чемпионат ATP. Димитров разгромил Карреньо-Бусту, Гоффен обыграл Тима (Видеообзор)
НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)
НБА. ТОП-5 моментов игрового дня
Проморолик HBO к бою Ковалев – Шабранский
Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Чилича, Сок обыграл Зверева (Видеообзор)

Последние новости спорта

13:47 Тедди Атлас о бое Ломаченко – Ригондо: Нас ждет интересный, шахматный бой 51 | Бокс

13:32 Белью: Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допинга 54 | Бокс

13:13 Итоговый чемпионат ATP. Димитров разгромил Карреньо-Бусту, Гоффен обыграл Тима (Видеообзор) 82 | Теннис / Видео

12:59 НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео) 66 | Баскетбол / Видео

12:46 НБА. Дабл-дабл Леня помогли «Финиксу» победить «Лейкерс», «Кливленд» в овертайме одолел «Клипперс» и другие результаты 74 | Баскетбол

11:41 НХЛ. Голкипер «Коламбуса» Бобровский – первая звезда игрового дня 115 | Хоккей

11:10 НХЛ. «Коламбус» всухую обыграл «Рейнджерс», «Детройт» победил «Баффало» 113 | Хоккей

08:57 Итоговый турнир ATP. Григор Димитров отдал Пабло Карреньо-Бусте два гейма 589 | Теннис

22:55 Ковалев: Нет мыслей, что я должен победить Шабранского, потому что он украинец 671 | Бокс

22:44 Испанец Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на французском этапе Гран-при 163 | Фигурное катание

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

Итоговый чемпионат ATP. Димитров разгромил Карреньо-Бусту, Гоффен обыграл Тима (Видеообзор)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. ТОП-5 моментов игрового дня

Проморолик HBO к бою Ковалев – Шабранский

Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Чилича, Сок обыграл Зверева (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)





Топ-новости недели

Украинки разгромили болгарок в квалификации на Евробаскет-2019
Итоговый турнир ATP. Федерер обыграл Александра Зверева и обеспечил себе выход в полуфинал
Украинские самбисты завоевали девять медалей на ЧМ в Сочи
Андрей Винокуров – серебряный призер британского этапа КМ в кейрине
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бразилии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (284)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги