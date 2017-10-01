Итоговый чемпионат ATP. Димитров разгромил Карреньо-Бусту, Гоффен обыграл Тима (Видеообзор)

Сегодня, 13:13 0 | Теннис / Видео

Вчера, 17 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) состоялось два матча в группе Пита Сампраса.



Болгарский теннисист Григор Димитров в заключительном туре группового этапа разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:1, 6:1.

За выход в финал соревнований Димитров сыграет с американцем Джеком Соком.



Бельгиец Давид Гоффен одержал победу над австрийцем Домиником Тимом со счетом 6:4, 6:1.

В полуфинале соперником Гоффена будет швейцарец Роджер Федерер.



Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 18 ноября.







