Итоговый турнир ATP. Григор Димитров отдал Пабло Карреньо-Бусте два гейма

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 состоялся последний матч группового этапа.



Шестая ракетка мира, 26-летний болгарин Григор Димитров (6) разгромил своего ровесника из Испании Пабло Карреньо-Бусту, занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:1, 6:1.



Встреча продолжалась ровно 1 час. Димитров реализовал пять брейк-пойнтов из десяти и не позволили сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Оба теннисиста допустили по две двойных ошибки, при этом Григор выполнил три эйса, а Пабло ни разу не подал навылет. Благодаря этой победе болгарин вышел в лидеры их личного противостояния – 3:2.



Таким образом, Димитров прошел групповой этап без поражений, выиграв все три встречи, и с первого места в группе Пита Сампраса вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.



За выход в финал соревнований Димитров сыграет с американцем Джеком Соком, занявшим второе место в группе Бориса Беккера.

Второй полуфинальной парой стали швейцарец Роджер Федерер, занявший первое место в группе Бориса Беккера и бельгиец Давид Гоффен, ставший вторым в группе Пита Сампраса.



Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 18 ноября.