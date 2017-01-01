Итоговый турнир ATP. Гоффен обыграл Тима и вышел в полуфинал

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 проходят матчи группового этапа.



26-летний бельгиец Давид Гоффен (7), занимающий в мировом рейтинге восьмое место, нанес поражение четвертой ракетке мира, 24-летнему австрийцу Доминику Тиму (4) со счетом 6:4, 6:1.



За 1 час 11 минут игрового времени, Гоффен выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету победителя два эйса и пять двойных ошибок, а Тим один раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Теперь бельгиец лидирует в их личном противостоянии со счетом 7:3.



Таким образом, Гоффен, одержав вторую победу на Итоговом чемпионате ATP, вышел в полуфинал соревнований.

Напомним, в группе Пита Сампраса ранее досрочно обеспечил себе путевку в полуфинал болгарин Григор Димитров.