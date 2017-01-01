Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Чилича, Сок обыграл Зверева (Видеообзор)

Сегодня, 10:48 0 | Теннис / Видео

Вчера, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) состоялось два матча в группе Бориса Беккера.



Швейцарец Роджер Федерер в третьем туре обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:7 (5), 6:4, 6:1.



Американец Джек Сок в трех партиях нанес поражение немецкому теннисисту Александру Звереву со счетом 6:4, 1:6, 6:4.

Роджер Федерер и Джек Сок стали полуфиналистами турнира.





