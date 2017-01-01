Грабители проникли в дом Винус Уильямс и забрали ценности на $ 400 тыс.

Американская теннисистка Винус Уильямс стала жертвой злоумышленников, которые пробрались в ее дом и похитили деньги и драгоценности на сумму $ 400 тыс. Инцидент произошел в период с 1 по 5 сентября, когда спортсменка принимала участие в US Open, однако стал достоянием общественности лишь сейчас, пишет Associated Press.



Дом Уильямс находится в хорошо охраняемом районе Палм-Бич-Гарденс в штате Флорида и расположен на территории в тысячу квадратных метров. Недвижимость была приобретена в 2000 году, сейчас ее стоимость составляет порядка $ 2,3 млн.



Силам полиции не удалось установить личности преступников, никаких задержаний пока произведено не было.