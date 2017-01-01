Итоговый турнир ATP. Джек Сок победил Александра Зверева и вышел в полуфинал

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 проходят матчи группового этапа.
25-летний американец Джек Сок (8), занимающий в мировом рейтинге девятое место, нанес поражение третьей ракетке мира, 20-летнему немцу Александру Звереву (3) со счетом 6:4, 1:6, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 53 минуты. За это время теннисисты взяли по четыре подачи друг друга и выполнили по пять эйсов, при этом Джек допустил четыре двойных ошибки, а Александр – восемь. Благодаря этой победе американец вышел вперед в личном противостоянии со Зверевым – 2:1.
Таким образом, у Сока две победы и одно поражение, у Зверева – одна победа и два поражения. Сок занял второе место в группе Бориса Беккера и вышел в полуфинал турнира. Напомним, первым полуфиналистом в этой группе стал швейцарец Роджер Федерер, выигравший все три матча.
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