На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый турнир ATP. Джек Сок победил Александра Зверева и вышел в полуфинал

Итоговый турнир ATP. Джек Сок победил Александра Зверева и вышел в полуфиналВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 проходят матчи группового этапа.

25-летний американец Джек Сок (8), занимающий в мировом рейтинге девятое место, нанес поражение третьей ракетке мира, 20-летнему немцу Александру Звереву (3) со счетом 6:4, 1:6, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 53 минуты. За это время теннисисты взяли по четыре подачи друг друга и выполнили по пять эйсов, при этом Джек допустил четыре двойных ошибки, а Александр – восемь. Благодаря этой победе американец вышел вперед в личном противостоянии со Зверевым – 2:1.

Таким образом, у Сока две победы и одно поражение, у Зверева – одна победа и два поражения. Сок занял второе место в группе Бориса Беккера и вышел в полуфинал турнира. Напомним, первым полуфиналистом в этой группе стал швейцарец Роджер Федерер, выигравший все три матча.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Итоговый турнир ATP. Федерер обыграл Александра Зверева и обеспечил себе выход в полуфинал
Итоговый турнир ATP. Федерер одержал третью победу, обыграв Чилича
Итоговый турнир ATP. Джек Сок нанес поражение Марину Чиличу
Итоговый турнир ATP. Александр Зверев нанес поражение Марину Чиличу
Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)
Итоговый турнир ATP. Федерер стартовал с победы над Соком
Итоговый турнир ATP. Джокович обыграл Бердыха и вышел в полуфинал
Итоговый турнир ATP. Раонич победил Тима и вышел в полуфинал
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Чилича, Сок обыграл Зверева (Видеообзор)
Грабители проникли в дом Винус Уильямс и забрали ценности на $ 400 тыс.
Итоговый турнир ATP. Джек Сок победил Александра Зверева и вышел в полуфинал
Кубок Федерации. Сборная Украины завершила сезон в топ-10
Итоговый турнир ATP. Федерер одержал третью победу, обыграв Чилича

Последние новости спорта

11:23 Усик: Следующий мой бой пройдет в январе 14 | Бокс

11:13 Хиггинс: Боя между Паркером и Джошуа не будет в 2018 году 33 | Бокс

10:48 Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Чилича, Сок обыграл Зверева (Видеообзор) 56 | Теннис / Видео

10:35 НБА. «Хьюстон» разгромил «Финикс», «Голден Стэйт» проиграл «Бостону» 73 | Баскетбол

09:59 НХЛ. Андерсен, Ландеског и Стэмкос — звезды игрового дня 77 | Хоккей

09:44 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Оттаву», «Колорадо» разгромила «Вашингтон», «Лос-Анджелес» проиграл «Бостону» и другие результаты 82 | Хоккей

08:37 Грабители проникли в дом Винус Уильямс и забрали ценности на $ 400 тыс. 102 | Теннис

08:31 Итоговый турнир ATP. Джек Сок победил Александра Зверева и вышел в полуфинал 98 | Теннис

19:21 Кубок Федерации. Сборная Украины завершила сезон в топ-10 190 | Теннис

19:02 Итоговый турнир ATP. Федерер одержал третью победу, обыграв Чилича 195 | Теннис

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Чилича, Сок обыграл Зверева (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Тима, Надаль проиграл Гоффену (Видеообзор)

НБА. ТОП-5 моментов игрового дня

Вах был госпитализирован после боя с Миллером (+Видео)

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)





Топ-новости недели

Украинки разгромили болгарок в квалификации на Евробаскет-2019
Итоговый турнир ATP. Федерер обыграл Александра Зверева и обеспечил себе выход в полуфинал
Украинские самбисты завоевали девять медалей на ЧМ в Сочи
Андрей Винокуров – серебряный призер британского этапа КМ в кейрине
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бразилии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (258)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги