Кубок Федерации. Сборная Украины завершила сезон в топ-10

В обновленной мировой классификации Кубка Федерации сборная Украины заняла 10-ю строчку.



Год назад украинская команда под руководством Михаила Филимы завершила сезон на 13-м месте. В этом году наши девушки сыграли две матчевые встречи: в феврале в Харькове сине-желтые обыграли сборную Австралии в рамках Второй Мировой группы (3-1), а в апреле потерпели поражение в Штутгарте от сборной Германии в плей-офф Мировой группы (2-3). В составе сборной в сезоне-2017 сыграли Элинa Свитолина, Леся Цуренкo, Oльга Савчук и Надежда Киченoк.



Свой первый поединок в новом году украинская команда вновь проведет против теннисисток из Австралии, но на этот раз наши девушки выступят в гостях. Матчевая встреча в рамках Второй Мировой группы состоится 10-11 февраля 2018 года.



Новоиспеченные чемпионки Кубка Федерации сборная США по итогам года занимает второе место, сместив на одну строчку финалисток турнира команду Беларуси.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Чехии.



Рейтинг Кубка Федерации на 13 ноября 2017 года

1 (1). Чехия - 29852,5 очков

2 (3). США – 22172,5

3 (2). Беларусь – 14580

4 (4). Франция – 12925

5 (5). Швейцария – 9465

6 (6). Германия – 8392,5

7 (7). Нидерланды – 7732,5

8 (8). Россия – 7302,5

9 (9). Бельгия – 5990

10 (11). УКРАИНА – 3885