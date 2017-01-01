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Кубок Федерации. Сборная Украины завершила сезон в топ-10

Кубок Федерации. Сборная Украины завершила сезон в топ-10В обновленной мировой классификации Кубка Федерации сборная Украины заняла 10-ю строчку.

Год назад украинская команда под руководством Михаила Филимы завершила сезон на 13-м месте. В этом году наши девушки сыграли две матчевые встречи: в феврале в Харькове сине-желтые обыграли сборную Австралии в рамках Второй Мировой группы (3-1), а в апреле потерпели поражение в Штутгарте от сборной Германии в плей-офф Мировой группы (2-3). В составе сборной в сезоне-2017 сыграли Элинa Свитолина, Леся Цуренкo, Oльга Савчук и Надежда Киченoк.

Свой первый поединок в новом году украинская команда вновь проведет против теннисисток из Австралии, но на этот раз наши девушки выступят в гостях. Матчевая встреча в рамках Второй Мировой группы состоится 10-11 февраля 2018 года.

Новоиспеченные чемпионки Кубка Федерации сборная США по итогам года занимает второе место, сместив на одну строчку финалисток турнира команду Беларуси.
Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Чехии.

Рейтинг Кубка Федерации  на 13 ноября 2017 года
1 (1). Чехия - 29852,5 очков
2 (3). США – 22172,5
3 (2). Беларусь – 14580
4 (4). Франция – 12925
5 (5). Швейцария – 9465
6 (6). Германия – 8392,5
7 (7). Нидерланды – 7732,5
8 (8). Россия – 7302,5
9 (9). Бельгия – 5990
10 (11). УКРАИНА – 3885

По материалам: btu.org.ua
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