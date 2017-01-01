В обновленной мировой классификации Кубка Федерации сборная Украины заняла 10-ю строчку.
Год назад украинская команда под руководством Михаила Филимы завершила сезон на 13-м месте. В этом году наши девушки сыграли две матчевые встречи: в феврале в Харькове сине-желтые обыграли сборную Австралии в рамках Второй Мировой группы (3-1), а в апреле потерпели поражение в Штутгарте от сборной Германии в плей-офф Мировой группы (2-3). В составе сборной в сезоне-2017 сыграли Элинa Свитолина, Леся Цуренкo, Oльга Савчук и Надежда Киченoк.
Свой первый поединок в новом году украинская команда вновь проведет против теннисисток из Австралии, но на этот раз наши девушки выступят в гостях. Матчевая встреча в рамках Второй Мировой группы состоится 10-11 февраля 2018 года.
Новоиспеченные чемпионки Кубка Федерации сборная США по итогам года занимает второе место, сместив на одну строчку финалисток турнира команду Беларуси.
Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Чехии.
Рейтинг Кубка Федерации на 13 ноября 2017 года
1 (1). Чехия - 29852,5 очков
2 (3). США – 22172,5
3 (2). Беларусь – 14580
4 (4). Франция – 12925
5 (5). Швейцария – 9465
6 (6). Германия – 8392,5
7 (7). Нидерланды – 7732,5
8 (8). Россия – 7302,5
9 (9). Бельгия – 5990
10 (11). УКРАИНА – 3885
19:21 Кубок Федерации. Сборная Украины завершила сезон в топ-10 78 | Теннис
19:02 Итоговый турнир ATP. Федерер одержал третью победу, обыграв Чилича 82 | Теннис
18:55 УХЛ. 18-й тур. МХК «Динамо» дома обыграл «Галицких Львов» 72 | Хоккей
18:16 В Броварах Беринчик сразится за первый титул в профессионалах, Малиновский проведет защиту титула 145 | Бокс
17:36 Суд признал экс-министра спорта Франции виновной в клевете в адрес Надаля 94 | Теннис
17:25 Состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира в Эстерсунде 106 | Биатлон
17:03 Росберг: Мы с Льюисом вновь можем стать друзьями 94 | Формула-1
16:57 Полиция Чехии не смогла установить личность преступника, напавшего на Петру Квитову 114 | Теннис
16:49 Уайлдер: Не уверенный в себе Джошуа не не хочет драться со мной 122 | Бокс
16:32 Названо условие допуска сборной России до Олимпиады-2018 88 | Пхенчхан 2018
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (251)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.