Итоговый турнир ATP. Федерер одержал третью победу, обыграв Чилича

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 проходят матчи группового этапа.
Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) в трех партиях обыграл 29-летнего хорвата Марина Чилича (5), занимающего в мировом рейтинге пятое место, со счетом 6:7(5), 6:4, 6:1.
За 1 час 54 минуты, проведенные на корте, Федерер взял три подачи Чилича и отыграл его единственный брейк-пойнт. На счету Роджера 17 эйсов и две двойных ошибки, а Марин 12 раз подал навылет и допустил четыре двойных. Теперь швейцарец лидирует в их личном противостоянии со счетом 8:1.
Федерер одержал три победы в трех матчах и с первого места в группе Бориса Беккера вышел в полуфинал. Вторую путевку в полуфинал сегодня разыграют немец Александр Зверев и американец Джек Сок, у которых на данный момент по одной победе и одному поражению.
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