Суд признал экс-министра спорта Франции виновной в клевете в адрес Надаля

Суд удовлетворил иск первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в отношении бывшего министра спорта Франции Розелин Башло, обвинённой им в клевете, сообщает France Press.
В марте 2016 года Башло, возглавлявшая ведомство с 2007 по 2010 год, в эфире телеканала D8 заявила, что Надаль пропустил семь месяцев в 2012 году не из-за травмы, как об этом было объявлено, а по причине положительной допинг-пробы.
Французский суд признал Башло виновной в клевете и приговорил её к штрафу в 500 евро условно, а также обязал её выплатить Надалю моральный ущерб в размере 10 тыс. евро и ещё 2000 евро в качестве возмещения судебных издержек. Отметим, что теннисист просил суд взыскать у экс-министра 100 тыс. евро.
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