Полиция Чехии не смогла установить личность преступника, напавшего на Петру Квитову

Чешская полиция завершила расследование нападения на теннисистку Петру Квитову, сообщает Reuters.
В декабре 2016 года неизвестный проник в квартиру Квитовой и нанес ей ножевое ранение. Преступник забрал пять тысяч чешских крон и скрылся. Спортсменка перенесла операцию.
Полиция не смогла установить личность нападавшего. «Не удалось найти факты, которые гарантированно позволили бы выдвинуть обвинения конкретному человеку», - говорится в заявлении полиции.
В мае спортсменка вернулась на корт, выступив на Открытом чемпионате Франции. В июне Квитова выиграла турнир в Бирмингеме. Чешка является двукратной победительницей Уимблдона и бронзовым призером Олимпиады в Рио.
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