На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Полиция Чехии не смогла установить личность преступника, напавшего на Петру Квитову

Полиция Чехии не смогла установить личность преступника, напавшего на Петру КвитовуЧешская полиция завершила расследование нападения на теннисистку Петру Квитову, сообщает Reuters.

В декабре 2016 года неизвестный проник в квартиру Квитовой и нанес ей ножевое ранение. Преступник забрал пять тысяч чешских крон и скрылся. Спортсменка перенесла операцию.

Полиция не смогла установить личность нападавшего. «Не удалось найти факты, которые гарантированно позволили бы выдвинуть обвинения конкретному человеку», - говорится в заявлении полиции.

В мае спортсменка вернулась на корт, выступив на Открытом чемпионате Франции. В июне Квитова выиграла турнир в Бирмингеме. Чешка является двукратной победительницей Уимблдона и бронзовым призером Олимпиады в Рио.


По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Петра Квитова получила ножевое ранение от неизвестного
Тренер Квитовой оценил сроки ее восстановления после ножевого ранения
В Австралии неизвестный сбил чемпионку мира по велоспорту
Итоговый турнир WTA. Агнешка Радваньска победила Петру Квитову
Квитовой после ножевого ранения потребовалась многочасовая операция
Катовице. Роберта Винчи победила Петру Квитову в финале
Полиция освободила похищенную тещу босса Формулы-1
Дубай. Свитолина не смогла остановить Квитову
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Полиция Чехии не смогла установить личность преступника, напавшего на Петру Квитову
Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)
Итоговый турнир ATP. Доминик Тим победил Пабло Карреньо-Бусту
Итоговый турнир ATP. Димитров разгромил Гоффена и обеспечил себе выход в полуфинал
Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)

Последние новости спорта

17:03 Росберг: Мы с Льюисом вновь можем стать друзьями 28 | Формула-1

16:57 Полиция Чехии не смогла установить личность преступника, напавшего на Петру Квитову 42 | Теннис

16:49 Уайлдер: Не уверенный в себе Джошуа не не хочет драться со мной 47 | Бокс

16:32 Названо условие допуска сборной России до Олимпиады-2018 47 | Пхенчхан 2018

16:26 Слухи: почему Кубица пока не подписал контракт с Williams 54 | Формула-1

16:01 Промоутер: Поединок Джошуа?Паркер заслуживает на честное распределение гонорара 64 | Бокс

15:47 Браун: Феттель доказал, что Ferrari может выиграть титул 64 | Формула-1

12:12 Экс-тренер Ковалева подсказал Шабранскому в чем ключ к победе 174 | Бокс

11:46 НХЛ. Форвард «Чикаго » Артем Анисимов — первая звезда игрового дня 135 | Хоккей

11:22 Владимир Кличко: Никогда не говори «никогда» 184 | Бокс

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Тима, Надаль проиграл Гоффену (Видеообзор)

НБА. ТОП-5 моментов игрового дня

Вах был госпитализирован после боя с Миллером (+Видео)

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)





Топ-новости недели

Украинки разгромили болгарок в квалификации на Евробаскет-2019
Итоговый турнир ATP. Федерер обыграл Александра Зверева и обеспечил себе выход в полуфинал
Украинские самбисты завоевали девять медалей на ЧМ в Сочи
Андрей Винокуров – серебряный призер британского этапа КМ в кейрине
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бразилии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (245)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги