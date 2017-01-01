Полиция Чехии не смогла установить личность преступника, напавшего на Петру Квитову

Чешская полиция завершила расследование нападения на теннисистку Петру Квитову, сообщает Reuters.



В декабре 2016 года неизвестный проник в квартиру Квитовой и нанес ей ножевое ранение. Преступник забрал пять тысяч чешских крон и скрылся. Спортсменка перенесла операцию.



Полиция не смогла установить личность нападавшего. «Не удалось найти факты, которые гарантированно позволили бы выдвинуть обвинения конкретному человеку», - говорится в заявлении полиции.



В мае спортсменка вернулась на корт, выступив на Открытом чемпионате Франции. В июне Квитова выиграла турнир в Бирмингеме. Чешка является двукратной победительницей Уимблдона и бронзовым призером Олимпиады в Рио.





