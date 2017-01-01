На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)

Вчера, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) состоялось два матча в группе Пита Сампраса.

Болгарин Григор Димитров (6) разгромил своего ровесника из Бельгии Давида Гоффена (7) со счетом 6:0, 6:2 и обеспечил себе путевку в полуфинал турнира.

Австриец Доминик Тим (4) со счетом 6:3, 3:6, 6:4 одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту, который заменил на групповом этапе своего соотечественника, первую ракетку мира Рафаэля Надаля.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Итоговый турнир ATP. Доминик Тим победил Пабло Карреньо-Бусту
Итоговый турнир ATP. Димитров разгромил Гоффена и обеспечил себе выход в полуфинал
Итоговый турнир ATP. Рафаэль Надаль стартовал с поражения от Давида Гоффена
Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Тима, Надаль проиграл Гоффену (Видеообзор)
Пекин. Димитров обыграл Надаля и в полуфинале сыграет с Раоничем
Монте-Карло. Джокович одолел с трех сетах Гоффена и вышел в &#188; финала
Итоговый турнир ATP. Димитров обыграл Тима
Australian Open. Димитров победил Гоффена и вышел в полуфинал
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)
Итоговый турнир ATP. Доминик Тим победил Пабло Карреньо-Бусту
Итоговый турнир ATP. Димитров разгромил Гоффена и обеспечил себе выход в полуфинал
Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)
Итоговый турнир ATP. Федерер обыграл Александра Зверева и обеспечил себе выход в полуфинал
Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)
Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)
Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Тима, Надаль проиграл Гоффену (Видеообзор)
НБА. ТОП-5 моментов игрового дня
Вах был госпитализирован после боя с Миллером (+Видео)

Последние новости спорта

12:12 Экс-тренер Ковалева подсказал Шабранскому в чем ключ к победе 38 | Бокс

11:46 НХЛ. Форвард «Чикаго » Артем Анисимов — первая звезда игрового дня 67 | Хоккей

11:22 Владимир Кличко: Никогда не говори «никогда» 99 | Бокс

10:03 Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор) 107 | Теннис / Видео

09:28 НБА. «Кливленд» обыграл «Шарлотт», «Оклахома» выиграла у «Чикаго», «Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте» и другие результаты 114 | Баскетбол

08:52 Украинки разгромили болгарок в квалификации на Евробаскет-2019 156 | Баскетбол / Главные новости спорта

08:00 НХЛ. «Чикаго» обыграл «Рейнджерс», «Детройт» разгромил «Калгари», «Бостон» проиграл «Анахайму» 292 | Хоккей

07:19 УХЛ. 17-й тур. «Кременчук» в гостях уверенно обыграл «Волков» 353 | Хоккей

06:57 Итоговый турнир ATP. Доминик Тим победил Пабло Карреньо-Бусту 329 | Теннис

06:33 СуперСлотс - качественно новый подход к гемблингу 46 | Другие виды спорта

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Тима, Надаль проиграл Гоффену (Видеообзор)

НБА. ТОП-5 моментов игрового дня

Вах был госпитализирован после боя с Миллером (+Видео)

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)





Топ-новости недели

Украинки разгромили болгарок в квалификации на Евробаскет-2019
Итоговый турнир ATP. Федерер обыграл Александра Зверева и обеспечил себе выход в полуфинал
Украинские самбисты завоевали девять медалей на ЧМ в Сочи
Андрей Винокуров – серебряный призер британского этапа КМ в кейрине
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бразилии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (237)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги