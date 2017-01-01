Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)

Сегодня, 10:03 0 | Теннис / Видео

Вчера, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) состоялось два матча в группе Пита Сампраса.



Болгарин Григор Димитров (6) разгромил своего ровесника из Бельгии Давида Гоффена (7) со счетом 6:0, 6:2 и обеспечил себе путевку в полуфинал турнира.



Австриец Доминик Тим (4) со счетом 6:3, 3:6, 6:4 одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту, который заменил на групповом этапе своего соотечественника, первую ракетку мира Рафаэля Надаля.







