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Итоговый турнир ATP. Доминик Тим победил Пабло Карреньо-Бусту

Итоговый турнир ATP. Доминик Тим победил Пабло Карреньо-БустуВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 проходят матчи группового этапа.

Четвертая ракетка мира, 24-летний австриец Доминик Тим (4) переиграл в трех партиях 26-летнего испанца Пабло Карреньо-Бусту, занимающего десятое место в мировой классификации, со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Напомним, Пабло заменил на групповом этапе своего соотечественника, первую ракетку мира Рафаэля Надаля

Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Тим реализовал четыре брейк-пойнта из 13-ти, Карреньо-Буста – три из трех. На счету Доминика 12 эйсов и две двойных ошибки? а Пабло два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии австриец лидирует со счетом 5:0.

Карреньо-Буста после этого поражения потерял шансы на выход в полуфинал.

Первое место в группе Пита Сампраса себе гарантировал болгарин Григор Димитров, в активе которого две победы в двух матчах, а за вторую путевку в полуфинал поспорят Тим и бельгиец Давид Гоффен.


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