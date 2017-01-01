Итоговый турнир ATP. Димитров разгромил Гоффена и обеспечил себе выход в полуфинал

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 проходят матчи группового этапа.



Шестая ракетка мира, 26-летний болгарин Григор Димитров (6) разгромил своего ровесника из Бельгии Давида Гоффена (7), занимающего в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:0, 6:2.



Поединок длился 1 час 13 минут. Димитров сделал пять брейков и отыграл единственный брейк-пойн имевшийся у Гоффена. Оба теннисиста выполнили по две подачи навылет, при этом Григор допустил одну двойную ошибку, а Давид – пять. Это была четвертая победа болгарина в пяти встречах с бельгийцем.



Теперь у Димитрова две победы в двух матчах и он гарантировал себе выход в полуфинал турнира.