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Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)

Вчера, 14 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) состоялось два матча в группе Бориса Беккера.  

Швейцарец Роджер Федерер во втором туре в трех сетах обыграл Александра Зверева из Германии со счетом 7:6(6), 5:7, 6:1. Роджер первым гарантировал себе место в полуфинале турнира.

Американский теннисист Джек Сок в трех партиях нанес поражение хорвату Марину Чиличу со счетом 5:7, 6:2, 7:6(4).




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