Итоговый турнир ATP. Федерер обыграл Александра Зверева и обеспечил себе выход в полуфинал

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 проходят матчи группового этапа.



Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) в трех сетах обыграл 20-летнего немца Александра Зверева (3), занимающего третье место в мировом рейтинге, со счетом 7:6(6), 5:7, 6:1.



Теннисисты играли 2 часа 12 минут. Федерер реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, Зверев – два из одиннадцати. Роджер выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках, а Александр восемь раз подал навылет и совершил столько же двойных ошибок. Теперь счет личных встреч теннисистов стал 3:2 в пользу швейцарца.



Для Федерера это вторая победа в двух матчах и он обеспечил себе выход в полуфинал Итогового чемпионата.



Хорват Марин Чилич потерпел два поражения в двух матчах и потерял шансы на выход их группы, поэтому вторую путевку в полуфинал из группы Бориса Беккера разыграют Зверев и американец Джек Сок, у которых по одной победе и одному поражению.



