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Итоговый турнир ATP. Джек Сок нанес поражение Марину Чиличу

Итоговый турнир ATP. Джек Сок нанес поражение Марину ЧиличуВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000 проходят матчи группового этапа.

Девятый номер мирового рейтинга, 25-летний американец Джек Сок (8) одержал победу в трех партиях над пятой ракеткой мира, 29-летним хорватом Марином Чиличем (5) со счетом 5:7, 6:2, 7:6(4).

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. За это время Сок реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, Чилич – три из семи. Победитель девять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против 13-ти эйсов и четырех двойных у соперника. Это была третья победа американца в трех встречах с хорватом. 

Теперь у Сока в активе одна победа при одном поражении, а Чилич проиграл оба матча.

В четверг, 16 ноября Сок сыграет с немцем Александром Зверевым (3), а соперником Чилича будет швейцарец Роджер Федерер (2).

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