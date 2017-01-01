Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Тима, Надаль проиграл Гоффену (Видеообзор)

Вчера, 11:19 209 | Теннис / Видео

Вчера, 13 ноября, в Лондоне (Великобритания) на Итоговом чемпионате ATP в группе Пита Сампраса состоялось два матча.



Болгарин Григор Димитров в трех партиях сломил сопротивление австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 5:7, 7:5.



Бельгиец Давид Гоффен нанес поражение первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4. После этой встречи Надаль объявил о решении сняться с турнира из-за травмы колена.











