Итоговый турнир ATP. Рафаэль Надаль стартовал с поражения от Давида Гоффена

В Лондоне (Великобритания) проходит Итоговый чемпионат ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000.
Первая ракетка мира, 31-летняи испанец Рафаэль Надаль (1) в упорном поединке потерпел поражение от 26-летнего бельгийца Давида Гоффена (7), занимающего в мировом рейтинге восьмое место. Поединок продолжался 2 часа 37 минут и завершился в пользу бельгийца со счетом 7:6(5), 6:7(4), 6:4.
Надаль реализовал все четыре имевшихся у него брейк-пойнта и упустил пять своих подач. На счету Рафаэля два эйса и столько же двойных ошибок, а Гоффен 14 раз подал навылет и допустил семь двойных.
Испанец остается лидером в их личном противостоянии – 2:1.
Ранее в группе Пита Сампраса болгарин Григор Димитров обыграл австрийца Доминика Тима.
В среду, 15 ноября, Гоффен сыграет с Димитровым, а Надаль — с Тимом.
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