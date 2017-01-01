Итоговый турнир ATP. Димитров обыграл Тима

В Лондоне (Великобритания) проходит Итоговый чемпионат ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000.

В группе Пита Сампраса состоялся первый матч.



Шестой номер мирового рейтинга, 26-летний болгарин Григор Димитров (6) нанес поражение четвертой ракетке мира, 24-летнему австрийцу Доминику Тиму (4) со счетом 6:3, 5:7, 7:5.



Матч длился 2 часа 21 минуту. Димитров реализовал три брейк-пойнта из восьми, Тим – два из двух. На счету Григора пять эйсов и столько же двойных ошибок, а Доминик восемь раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе болгарин сравнял счет по личным встречам с австрийцем – 2:2.



Во втором туре Димитров сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и бельгийцем Давидом Гоффеном,