Кубок Феедерации. Сборная США победила в финале команду Беларуси

Сборная США завоевала Кубок Федерации-2017, победив в финале сборную Беларуси со счетом 3-2. Матч проходил в Минске.
После четырех одиночных встреч счет в матче был равным – 2:2.
Александра Саснович (Беларусь) — Коко Вандевге (США) – 4:6, 4:6
Арина Соболенко (Беларусь) — Слоан Стивенс (США) – 6:3, 3:6, 6:4
Арина Соболенко (Беларусь) — Коко Вандевеге (США) – 6:7, 1:6
Александра Саснович (Беларусь) — Слоан Стивенс (США) – 4:6, 6:1, 8:6
В решающем парном матче Шелби Роджерс и Коко Вандевеге победили Арину Соболенко и Александру Саснович со счетом 6:3, 7:6 (3).
Для сборной США эта победа в Кубке Федерации стала первой с 2000 года.
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