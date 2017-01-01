Кубок Феедерации. Сборная США победила в финале команду Беларуси

Сегодня, 18:36 0 | Теннис

Сборная США завоевала Кубок Федерации-2017, победив в финале сборную Беларуси со счетом 3-2. Матч проходил в Минске.



После четырех одиночных встреч счет в матче был равным – 2:2.



Александра Саснович (Беларусь) — Коко Вандевге (США) – 4:6, 4:6

Арина Соболенко (Беларусь) — Слоан Стивенс (США) – 6:3, 3:6, 6:4

Арина Соболенко (Беларусь) — Коко Вандевеге (США) – 6:7, 1:6

Александра Саснович (Беларусь) — Слоан Стивенс (США) – 4:6, 6:1, 8:6



В решающем парном матче Шелби Роджерс и Коко Вандевеге победили Арину Соболенко и Александру Саснович со счетом 6:3, 7:6 (3).



Для сборной США эта победа в Кубке Федерации стала первой с 2000 года.