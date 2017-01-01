Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Стаховский потерял шесть, Марченко - три

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 13 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на одну позицию и теперь занимает 38-е место.
Во второй сотне мировой классификации два украинских теннисиста и оба ослабили свои позиции. Шесть пунктов потерял Сергей Стаховский (116-й), три – Илья Марченко (198).
В топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях.
Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца Роджера Федерера на 1640 очков. Замыкает топ-10 рейтинга испанец Пабло Карреньо-Буста.
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 13.11 2017 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 4410
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 3815
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805
6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 3650
7 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) - 2975
9 (9). Джек Сок (Германия) – 2765
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2615
…
38 (39). Александр Долгополов (Украина) – 1231
116 (110). Сергей Стаховский (Украина) – 507
198 (195). Илья Марченко (Украина) – 260
(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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