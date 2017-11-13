Рейтинг WTA. Свитолина сохранила шестое место, Цуренко – 42-е, Козлова и Бондаренко ослабили свои позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 13 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему шестая ракетка мира. Леся Цуренко сохранила 42-ю позицию. Три позиции потеряла Катерина Козлова (89-я), две – Катерина Бондаренко (95).



Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки и обе ослабили свои позиции. Четыре пункта потеряла Ангелина Калинина (159-я), два - Диана Ястремская (191).



В топ-10 мирового рейтинга произошло все теннисистки остались на своих позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Коко Вандевеге.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 13.11.2017г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597

6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4420

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610

10 (10). Коко Вандевеге (США) – 3258

…

42 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1200

89 (86). Катерина Козлова (Украина) – 748

95 (93). Катерина Бондаренко (Украина) – 703

159 (155). Ангелина Калинина (Украина) – 368

191 (189). Диана Ястремская (Украина) - 306



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)