Итоговый турнир ATP. Александр Зверев нанес поражение Марину Чиличу

В Лондоне (Великобритания) проходит Итоговый чемпионат ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000.
Третья ракетка мира, 20-летний немец Александр Зверев (3) нанес поражение пятому номеру мирового рейтинга, 29-летнему хорвату Марину Чиличу (5) со счетом 6:4, 3:6, 6:4.
Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут. Зверев взял три подачи Чилича и упустил две своих. На счету победителя девять эйсов при двух двойных ошибках, а Марин пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии немец впереди со счетом 4:1.
Ранее, в группе Бориса Беккера швейцарец Роджер Федерер победил американца Джека Сока.
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