Итоговый турнир ATP. Федерер стартовал с победы над Соком

В Лондоне (Великобритания) проходит первый день Итогового чемпионата ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,000,000.

Состоялся первый матч в группе Бориса Беккера.



Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) обыграл 25-летнего американца Джека Сока (8/LD), занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:4, 7:6(4).



Поединок длился 1 час 31 минуту. За это время Федерер реализовал один брейк-пойнт из шести и не позволил Соку заработать ни одного брейк-пойнта. Роджер выполнил пять эйсов при одной двойной ошибке, а Сок одиннадцать раз подал навылет и совершил шесть двойных. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу швейцарца.



Таким образом, после первого матча у Федерера одна победа, а у Сока – одно поражение.