АТР объявила обладателей наград по итогам сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила обладателей наград по итогам сезона 2017 года.



Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем в номинации «Возвращение года». Также 36-летний спортсмен стал обладателем награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и был признан любимцем болельщиков в 15-й раз подряд.



В номинации «Прогресс года» победил представитель Канады Денис Шаповалов.



Тренером года стал южноафриканский специалист Невилл Годвин.



Обладателем награды Артура Эша за активное участие в благотворительности стал румынский теннисист Хоря Тецэу.



В парном разряде приз зрительских симпатий 13-й год подряд достался братьям Бобу и Майку Брайанам.