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АТР объявила обладателей наград по итогам сезона

АТР объявила обладателей наград по итогам сезонаАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила обладателей наград по итогам сезона 2017 года.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем в номинации «Возвращение года». Также 36-летний спортсмен стал обладателем награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и был признан любимцем болельщиков в 15-й раз подряд.

В номинации «Прогресс года» победил представитель Канады Денис Шаповалов.

Тренером года стал южноафриканский специалист Невилл Годвин.

Обладателем награды Артура Эша за активное участие в благотворительности стал румынский теннисист Хоря Тецэу.

В парном разряде приз зрительских симпатий 13-й год подряд достался братьям Бобу и Майку Брайанам.

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Теги: Теннис ATP

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