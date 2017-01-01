АТР объявила обладателей наград по итогам сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила обладателей наград по итогам сезона 2017 года.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем в номинации «Возвращение года». Также 36-летний спортсмен стал обладателем награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и был признан любимцем болельщиков в 15-й раз подряд.
В номинации «Прогресс года» победил представитель Канады Денис Шаповалов.
Тренером года стал южноафриканский специалист Невилл Годвин.
Обладателем награды Артура Эша за активное участие в благотворительности стал румынский теннисист Хоря Тецэу.
В парном разряде приз зрительских симпатий 13-й год подряд достался братьям Бобу и Майку Брайанам.
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