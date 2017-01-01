Ангелина Калинина не прошла в 1/4 финала на турнире WTA в Лиможе

В Лиможе (Франция) на турнире WTA 125k Series - Engie Open de Limoges с призовым фондом $125,000 проходят матчи второго круга.
20-летняя украинка Ангелина Калинина, занимающая в мировом рейтинге 157-е место, уступила 73-й ракетке мира 22-летней россиянке Екатерине Александровой (2), которая является действующей чемпионкой турнира. Поединок продолжался 1 час 40 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 7:5.
Калинина взяла две подачи соперницы и упустила четыре своих. Ангелина выполнила пять эйсов и допустила девять двойных ошибок, а Александрова четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.
За выход в полуфинал соревнований Александрова сыграет против 201-го номера рейтинга WTA, немки Антонии Лоттер.
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