Молчанов и Стаховский в паре выбыли в первом круге на турнире в Братиславе

В Братиславе (Словакия) на турнире ATP серии Challenger Tour - Peugeot Slovak Open с призовым фондом € 106,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинцы Денис Молчанов (112-й в парном рейтинге ATP) и Сергей Стаховский (167) проиграли дуэту, посеянному под третьим номером, в составе израильтянина Джонатана Эрлиха (77) и словака Франко Скугора (41) со счетом 5:7, 5:7.



Поединок длился 1 час 20 минут. Молчанов и Стаховский три раза подали навылет при одной двойной ошибке и не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся. На счету Эрлиха и Скугола два брейка и 13 эйсов при отсутствии двойных ошибок.



Напомним, днем ранее Стаховский в первом круге в одиночном разряде потерпел поражение от словака Андрея Мартина.

Ранее Денис Молчанов не пробился в основную сетку, проиграв во втором раунде квалификации.





