На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Стаховский не пробился во второй круг на турнире в Братиславе

Стаховский не пробился во второй круг на турнире в БратиславеВ Братиславе (Словакия) на турнире ATP серии Challenger Tour - Peugeot Slovak Open с призовым фондом € 106,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

110-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под шестым номером, не смог преодолеть барьер первого круга в лице 28-летнего словака Андрея Мартина, занимающего в мировом рейтинге 163-ю строчку. Поединок длился 1 час 23 минуты и завершился в пользу словака со счетом 7:6(3), 6:3.

Стаховский не сумел реализовать ни одного из трех имевшихся у него брейк-пойнтов, а его соперник реализовал один из двух. На счету Сергей семь эйсов и одна двойная ошибка, у Мартина – три  эйса и две двойных. Теперь в их личном противостоянии словак лидирует со счетом 2:0.

В парном разряде Стаховский со своим напарником Денисом Молчановым в первом круге встретятся с дуэтом посеянным под третьим номером Джонатан Эрлих / Франко Скугор (Израиль / Словакия).

Отметим, что Илья Марченко должен был стартовать в матче против киприота Маркоса Багдатиса (5), но снялся с турнира, о чем сообщил на своей странице в Twitter.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Стаховский не пробился в полуфинал на челленджере в Узбекистане
Стаховский выбыл в первом круге в парном разряде на турнире в Кемпере
Стаховский не пробился в финал на челленджере в Братиславе
Стаховский проиграл Мартину на старте турнира в Умаге
Стаховский не смог пробиться во второй круг на челленджере в Китае
Стаховский вышел в &#188; финала на челленджере в Братиславе
Стаховский стартовал с победы на челленджере в Братиславе
Молчанов в парном разряде не пробился в полуфинал на челленджере в Братиславе
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первой
Стаховский не пробился во второй круг на турнире в Братиславе
Элина Свитолина - девятая в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток сезона
Ангелина Калинина стартовала с победы на турнире WTA в Лиможе
Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции, Джокович и Маррей покинули топ-10

Последние новости спорта

09:34 НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки», «Сан-Антонио» выиграл у «Клипперс», «Оклахома» проиграла «Сакраменто» и другие результаты 44 | Баскетбол

08:53 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Аризону», «Монреаль» выиграл у «Вегаса», «Вашингтон» проиграл «Баффало» и другие результаты 56 | Хоккей

08:27 Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первой 60 | Теннис

08:00 Стаховский не пробился во второй круг на турнире в Братиславе 111 | Теннис

20:59 Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне 179 | Бокс

20:47 Фроч: Следующим соперником Уайлдера должен быть Джошуа, Уайт не готов 169 | Бокс

17:45 Паркер и Джошуа начали переговоры об объединительном поединке 206 | Бокс

17:29 НБА. Лучшие моменты недели (Видео) 321 | Баскетбол / Видео

16:55 Элина Свитолина - девятая в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток сезона 183 | Теннис

16:36 Поветкин: Интересно было бы снова побоксировать с Кличко 186 | Бокс

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)





Топ-новости недели

Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы
Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше
Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше
Джек Сок стал чемпионом «Мастерса-1000» в Париже
Малый итоговый турнир WTA. Гёргес победила в финале Вандевеге








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (112)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги