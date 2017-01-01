Стаховский не пробился во второй круг на турнире в Братиславе

В Братиславе (Словакия) на турнире ATP серии Challenger Tour - Peugeot Slovak Open с призовым фондом € 106,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
110-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под шестым номером, не смог преодолеть барьер первого круга в лице 28-летнего словака Андрея Мартина, занимающего в мировом рейтинге 163-ю строчку. Поединок длился 1 час 23 минуты и завершился в пользу словака со счетом 7:6(3), 6:3.
Стаховский не сумел реализовать ни одного из трех имевшихся у него брейк-пойнтов, а его соперник реализовал один из двух. На счету Сергей семь эйсов и одна двойная ошибка, у Мартина – три эйса и две двойных. Теперь в их личном противостоянии словак лидирует со счетом 2:0.
В парном разряде Стаховский со своим напарником Денисом Молчановым в первом круге встретятся с дуэтом посеянным под третьим номером Джонатан Эрлих / Франко Скугор (Израиль / Словакия).
Отметим, что Илья Марченко должен был стартовать в матче против киприота Маркоса Багдатиса (5), но снялся с турнира, о чем сообщил на своей странице в Twitter.
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