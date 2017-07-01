Элина Свитолина - девятая в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток сезона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала 3 263 316 долларов в нынешнем сезоне. Таким образом, она стала девятой в списке самых высокооплачиваемых теннисисток 2017 года.
Лидером по призовым стала американская теннисистка Винус Уильямс, сообщает сайт WTA.
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток:
1. Винус Уильямс (США) — 5 468 741
2. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5 433 457
3. Симона Халеп (Румыния) — 5 275 227
4. Каролин Возняцки (Дания) — 4 748 518
5. Слоан Стивенс (США) — 4 056 441
6. Елена Остапенко (Латвия) — 3 998 026
7. Каролина Плишкова (Чехия) — 3 902 665
8. Каролин Гарсия (Франция) — 3 427 150
9. Элина СВИТОЛИНА (УКРАИНА) — 3 263 316
10. Йоханна Конта (Великобритания) – 2 931 494
Напомним, Свитолина в 2017 году выиграла пять трофеев и занимала рекордную третью строчку в рейтинге WTA. Свитолина завершает 2017 год в ранге шестой ракетки мира.
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