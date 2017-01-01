Ангелина Калинина стартовала с победы на турнире WTA в Лиможе

В Лиможе (Франция) на турнире WTA 125k Series - Engie Open de Limoges с призовым фондом $125,000 проходят матчи первого круга.
155-я ракетка мира, 20-летняя украинка Ангелина Калинина, обыграла 23-летнюю француженку Манон Арканьоли (Q), занимающую в рейтинге WTA 390-ю строчку, со счетом 7:6(1), 7:5.
Матч продолжался 1 час 40 минут. Калинина реализовала три брейк-пойнта из семи, Арканьоли – два из шести. Ангелина выполнила один эйс и допустила три двойных ошибки против четырех эйсов и пяти двойных у соперницы. Это была вторая победа украинки в двух встречах с француженкой.
За выход в четвертьфинал турнира Калинина сыграет с победительницей матча между действующей чемпионкой россиянкой Екатериной Александровой (2) и американкой Бернардой Пера.
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