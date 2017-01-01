Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции, Джокович и Маррей покинули топ-10

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 6 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял две позиции и опустился на 39-е место.



Во второй сотне мировой классификации два украинских теннисиста и оба ослабили свои позиции. Шесть пунктов потерял Сергей Стаховский (110-й), четыре – Илья Марченко (195).



В топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Немец Александр Зверев стал третьей ракеткой мира. На два пункта поднялись австриец Доминик Тим (4-й), болгарин Григор Димитров (6), швейцарец Стэн Вавринка (7) и бельгиец Давид Гоффен (8). После победы на «Мастерсе» в Париже американец Джек Сок поднялся на 13 позиций и вошел в топ-10, став девятой ракеткой мира.



Отметим, что два лидера мирового тенниса покинули первую десятку. При этом бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович опустился с 7-й на 12-ю строчку, покинув топ-10 впервые за 10 лет. Энди Маррей опустился с 3-й позиции на 16-ю, покинув первую десятку впервые с октября 2014 года. При этом оба теннисисита не выходили на корт с Уимблдона.



Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца Роджера Федерера на 1460 очков. Замыкает топ-10 рейтинга испанец Пабло Карреньо-Буста, поднявшись с 11-го места.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 06.11 2017 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005

3 (4). Александр Зверев (Германия) – 4410

4 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3815

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805

6 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3650

7 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150

8 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2975

9 (22). Джек Сок (Германия) – 2765

10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2615

…

12 (7). Новак Джокович (Сербия) – 2585

16 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 2290

...

39 (37). Александр Долгополов (Украина) – 1231

110 (104). Сергей Стаховский (Украина) – 537

195 (191). Илья Марченко (Украина) – 269



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)