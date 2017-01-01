Малый итоговый турнир WTA. Гёргес победила в финале Вандевеге

В Чжухае (Китай) на Малом итоговом чемпионате WTA Elite Trophy Zhuhai состоялся финальный матч.
29-летняя немецкая теннисистка Юлия Гёргес (7), занимающая в мировом рейтинге 18-е место, нанесла поражение 12-й ракетке мира, 25-летней американке Коко Вандевеге (2) со счетом 7:5, 6:1.
Поединок длился 1 час 20 минут. За это время Гёргес взяла пять подач Вандевеге и не удержала одну свою. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом Юлия на подаче не ошибалась, а Коко допустила шесть двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии немка лидирует со счетом 4:2.
Для Гёргес этот титул стал четвертым в карьере и вторым в нынешнем сезоне после успеха на «Кубке Кремля».
Теннис. WTA Elite Trophy Zhuhai. Чжухай (Китай). Хард. Призовой фонд $2 280 935. 12 участниц
Финал
Юлия Гёргес (Германия, 7) — Коко Вандевей (США, 2) – 7:5, 6:1
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