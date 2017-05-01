В Париже (Франция) на турнире ATP - Rolex Paris Masters с призовым фондом €4,835,975 прошли четвертьфинальные матчи.
Первая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) снялся с турнира из-за травмы колена. Таким образом, его соперник 25-летний серб Филип Краинович (Q), занимающий в мировом рейтинге 77-ю строчку, без борьбы вышел в полуфинал, где встретится с американцем Джоном Иснером (9), который в трех сетах переиграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (13) со счетом 6:4, 6:7(5), 6:4.
Ранее Иснер и Краинович еще не встречались.
Второй полуфинальной парой стали американец Джек Сок (16) и француз Жюльен Беннето (WC).
Сок одержал победу в трех партиях над испанцем Фернандо Вердаско - 6:7(3), 6:2, 6:3, а Беннето в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича - 7:6,(5) 7:5.
В личном противостоянии Сока и Беннето минимальное преимущество у француза – 1:0
Теннис. ATP- Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард (зал). Призовой фонд €4,835,975. Одиночный разряд. 48 участников
1/4 финала
Филип Краинович (Сербия, Q) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Rt
Джон Иснер (США, 9) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 13) – 6:4, 6:7(5), 6:4
Жюльен Беннето (Франция, WC) — Марин Чилич (Хорватия, 3) – 7:6,(5) 7:5
Джек Сок (США, 16) – Фернандо Вердаско (Испания) — 6:7(3), 6:2, 6:3
08:22 НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Нью-Джерси», «Анахайм» проиграл «Нэшвиллу» 83 | Хоккей
07:53 Определились все полуфиналисты на «Мастерсе-1000» в Париже 106 | Теннис
07:28 Дон Кинг сравнил Бермейна Стиверна с Дональдом Трампом 159 | Бокс
07:06 Макгрегор: Хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2018 году 85 | Бокс
06:49 Фьюри: Сейчас я жирный, как свинья, но по-прежнему голоден до побед, как лев 135 | Бокс
06:12 Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео 115 | Бокс / Фото
15:51 Российский лыжник пообещал отстранившим его чиновникам жизнь в страхе 198 | Лыжные гонки
15:31 Ferrari во второй раз за неделю пригрозила уходом из Ф1 195 | Формула-1
15:12 Феттель: В следующем сезоне приложу все силы, чтобы помешать Льюису завоевать пятый титул 237 | Формула-1
14:42 Малый итоговый турнир WTA. Слоан Стивенс снялась с матча против Барборы Стрыковой 129 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (61)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.