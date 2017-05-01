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Определились все полуфиналисты на «Мастерсе-1000» в Париже

Джон Иснер (США)В Париже (Франция) на турнире ATP - Rolex Paris Masters с призовым фондом €4,835,975 прошли четвертьфинальные матчи.

Первая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) снялся с турнира из-за травмы колена. Таким образом, его соперник 25-летний серб Филип Краинович (Q), занимающий в мировом рейтинге 77-ю строчку, без борьбы вышел в полуфинал, где встретится с американцем Джоном Иснером (9), который в трех сетах переиграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (13) со счетом 6:4, 6:7(5), 6:4.

Ранее Иснер и Краинович еще не встречались.

Второй полуфинальной парой стали американец Джек Сок (16) и француз Жюльен Беннето (WC).
Сок одержал победу в трех партиях над испанцем Фернандо Вердаско - 6:7(3), 6:2, 6:3, а Беннето в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича - 7:6,(5) 7:5.

В личном противостоянии Сока и Беннето минимальное преимущество у француза – 1:0

Теннис. ATP-  Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард (зал). Призовой фонд €4,835,975. Одиночный разряд. 48 участников
1/4 финала
Филип Краинович (Сербия, Q) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Rt
Джон Иснер (США, 9) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 13) – 6:4, 6:7(5), 6:4

Жюльен Беннето (Франция, WC) — Марин Чилич (Хорватия, 3) – 7:6,(5) 7:5
Джек Сок (США, 16) – Фернандо Вердаско (Испания) — 6:7(3), 6:2, 6:3

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