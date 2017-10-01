Малый итоговый турнир WTA. Слоан Стивенс снялась с матча против Барборы Стрыковой

В Чжухае (Китай) на Малом итоговом чемпионате WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2 280 935 завершились матчи группового этапа. Состоялся заключительный матч в группе «Камелия».
13-я ракетка мира, 24-летняя американка Слован Стивенс (3) в матче против 31-летней чешки Барборы Стрыковой (11), занимающей в мировом рейтинге 23-е место, при счете 5:0 в пользу чешки отказалась от продолжения борьбы.
Встреча длился лишь 19 минут. За это время Стивенс ничем не отметилась, а Стрыкова сделала три брейка и один раз подала навылет. Теперь счет в их личных встречах стал 2:2.
У Стрыковой в активе одна победа при одном поражении, у Стивен – два поражения. В полуфинал из группы «Камелия» вышла представительница Латвии Анастасия Севастова. За выход в финал соревнований она поспорит с немкой Юлией Гёргес, победившей в группе «Азалия».
Напомним, первой полуфинальной парой стали американка Коко Вандевеге (2) и австралийка Эшли Барти (9).
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