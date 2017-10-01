Малый итоговый турнир WTA. Гёргес обыграла Младенович и вышла в полуфинал

В Чжухе (Китай) на Малом итоговом чемпионате WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2 280 935 проходят матчи группового этапа.
Состоялся заключительный матч в группе «Азалия».
29-летняя немка Юлия Гёргес (7), занимающая в мировом рейтинге 18-е место, нанесла поражение десятой ракетке мира, 24-летней француженке Кристине Младенович (1) со счетом 6:2, 7:6(4).
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За это время Гёргес выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету победительницы два эйса и пять двойных ошибок, у Младенович – три эйса и девять двойных. Теперь в их личном противостоянии немка лидирует со счетом 3:1.
Таким образом, Гёргес, ранее победившая словачку Магдалену Рыбарикову (10), одержала две победы и, заняв первое место в группе «Азалия» вышла в полуфинал турнира.
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