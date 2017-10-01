Последние новости спорта

14:22 Малый итоговый турнир WTA. Веснина не доиграла матч против Пэн Шуай 18 | Теннис

11:11 Малый итоговый турнир WTA. Гёргес обыграла Младенович и вышла в полуфинал 148 | Теннис

10:44 Чисора: Не понимаю, как Паркер и Уайлдер до сих пор являются чемпионами мира 99 | Бокс

10:35 Промоутер Джошуа: бой Энтони с Фьюри может стать куда большим событием, чем с Уайлдером 118 | Бокс

10:25 Луис Ортис дисквалифицирован на один год 120 | Бокс

09:59 Надаль вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Париже и другие результаты 131 | Теннис

09:04 НХЛ. Шайфли, Эллер и Нойвирт - звезды игрового дня 95 | Хоккей

08:41 НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», «Портленд» выиграл у «Лейкерс» (+Видео) 131 | Баскетбол

08:00 НХЛ. Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Рейнджерас» в овертайме одолел «Тампу», «Питтсбург» проиграл «Калгари» и другие результаты 120 | Хоккей