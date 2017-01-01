Димитров проиграл Иснеру в 1/8 финала на «Мастерсе» в Париже

В Париже (Франция) на турнире ATP - Rolex Paris Masters с призовым фондом €4,835,975 проходят матчи третьего круга.



Восьмая ракетка мира, 26-летний болгарин Григор Димитров (6) потерпел поражение от 32-летнего американца Джона Иснера (9), занимающего в мировом рейтинге 14-е место. Поединок продолжался 2 часа 45 минут и завершился в пользу американца со счетом 7:6(10), 5:7, 7:6(3).



Димитров реализовал два брейк-пойнта из 12-ти, Иснер – один из двух. Григор 14 раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче против 25-ти эйсов и четырех двойных ошибок у Иснера. Благодаря этой победе американец вышел вперед в личном противостоянии с Димитровым – 2:1.



В четвертьфинале соперником Иснера будет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.



Теннис. ATP - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард (зал). Призовой фонд €4,835,975. Одиночный разряд. 48 участников

Третий круг

Джон Иснер (США, 9) — Григор Димитров (Болгария, 6) – 7:6(10), 5:7, 7:6(3)