Малый итоговый турнир WTA. Савчук и Олару проиграли во втором матче группового этапа

В Чжухе (Китай) на Малом итоговом чемпионате WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2 280 935 в парном разряде проходят матчи группового этапа.



Лидеры посева, украинка Ольга Савчук (33-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница румынка Ралука Олару (36) уступили китайской паре Дуань Инь Инь (198) / Хань Синьюнь (77). Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу китаянок со счетом 6:3, 5:7, 10:7.



По ходу встречи у обеих пар было по четыре брейк-пойнта, из которых Савчук и Олару реализовали два, а их соперницы – три. Ольга и Ралука ни разу не подали навылет и допустили две двойных ошибки, а китаянки выполнили один эйс и также дважды ошиблись на подаче.



Теперь у Савчук и Олару одна победа и одно поражение.



Китаянки Дуань Инь Инь и Хань Синьюнь обеспечат себе путевку в финал турнира в случае победы над третьей парой в группе «Лотос» - Чжаоксюань Янь / Чен Лянь, которую в своем первом поединке обыграли Савчук и Олару.