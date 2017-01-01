Вердаско не пустил Тима в 1/4 финала на «Мастерсе» в Париже

В Париже (Франция) на турнире ATP - Rolex Paris Masters с призовым фондом €4,835,975 проходят матчи третьего круга.



33-летний испанец Фернандо Вердаско, занимающий в мировом рейтинге 39-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 24-летнему австрийцу Доминику Тиму (5), со счетом 6:4, 6:4.



Поединок длился 1 час 23 минуты. Вердаско сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. Оба соперника выполнили по четыре эйса, при этом Доминик один раз ошибся на подаче, а Фернандо ошибок избежал. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.



За выход в полуфинал турнира Вердаско сразится с победителем матча Джек Сок (США, 16) — Люка Пуи (Франция, 17).



Теннис. ATP - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард (зал). Призовой фонд €4,835,975. Одиночный разряд. 48 участников

Третий круг

Фернандо Вердаско (Испания) — Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:4, 6:4