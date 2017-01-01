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Дель Потро стал первым четвертьфиналистом на «Мастерсе» в Париже

Дель Потро стал первым четвертьфиналистом на «Мастерсе» в ПарижеВ Париже (Франция) на турнире ATP - Rolex Paris Masters с призовым фондом €4,835,975 проходят матчи третьего круга.

17-я ракетка мира, 29-летний аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (13) обыграл в двух партиях 30-летнего голландца Робина Хаазе, занимающего в мировой классификации 43-е место, со счетом 7:5, 6:4.

Поединок длился 1 час 32 минуты. За это время Дель Потро реализовал все три своих брейк-пойнта, а Хаазе – один из трех. Хуан Мартин пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против девяти эйсов и четырех двойных ошибок у Робина. Это была четвертая победа аргентинца в четырех встречах с голландцем.

В четвертьфинале соперником Дель Потро станет либо болгарин Григор Димитров (6), либо американец Джон Иснер (9).

Теннис. ATP-  Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард (зал). Призовой фонд €4,835,975. Одиночный разряд. 48 участников
Третий круг
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 13) — Робин Хаазе (Нидерланды) – 7:5, 6:4


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