Вандевеге обыграла Веснину и вышла в полуфинал Малого итогового турнира WTA

В Чжухе (Китай) на Малом итоговом чемпионате WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2 280 935 проходят матчи группового этапа.



12-я ракетка мира, 25-летняя американка Коко Вандевеге (2) нанесла поражение 17-му номеру рейтинга WTA, 31-летней россиянке Елене Весниной (6) со счетом 6:3, 6:2.



За 1 час 18 минут игрового времени Вандевеге реализовала четыре брейк-пойнта из пяти и отыграла все четыре брейк-пойнта, имевшихся у Весниной. На счету победительницы одиннадцать эйсов при отсутствии двойных ошбок, а россиянка ни разу не подала навылет и допустила четыре двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу американки.



Вандевеге с двумя победами обеспечила себе первое место в группе «Бугенвиллея» и вышла в полуфинал, где сыграет с победительницей группы «Камелия» Анастасией Севастовой из Латвии.





