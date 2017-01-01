Надаль стартовал с победы на «Мастерсе» в Париже и другие результаты

В Париже (Франция) на турнире ATP - Rolex Paris Masters с призовым фондом €4,835,975 проходят матчи второго круга.
Первая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) стартовал с победы над 21-летним южнокорейцем Чхун Хёном, занимающим в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 7:5, 6:3.
Теннисисты играли 1 час 48 минут. Надаль взял четыре подачи соперника и упустил две своих. Рафаэль выполнил три эйса и дважды ошибся на подаче, а Чхун Хён ни разу не подал навылет и допустил три двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу испанца.
За выход в четвертьфинал турнира Надаль сыгравет с Пабло Куэвасом из Уругвая, который переиграл в трех сетах испанка Альберта Рамоса-Виньоласа (15) – 6:7(5), 7:6(1), 6:2.
Теннис. ATP- Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард (зал). Призовой фонд €4,835,975. Одиночный разряд. 48 участников
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Чхун Хён (Южная Корея) – 7:5,
Пабло Куэвас (Уругвай) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 15) – 6:7(5), 7:6(1), 6:2
Фернандо Вердаско (Испания) — Кевин Андерсон (ЮАР, 12) - 5:7, 6:4, 7:5
Люка Пуи (Франция, 17) — Фелисиано Лопес (Испания) – 6:3, 6:4
Джон Иснер (США, 9) — Диего Шварцман (Аргентина) – 7:6(2), 6:7(11), 6:3
Робин Хасе (Нидерланды) — Александр Зверев (Германия, 4) – 3:6, 6:2, 6:2
Доминик Тим (Австрия, 5) — Петер Гоёвчик (Германия, LL) – 6:4, 6:7(3), 6:4
Николя Маю (Франция, WC) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 8) – 6:4, 6:1
Филип Краинович (Сербия, Q) — Сэм Куэрри (США, 10) – 6:4, 6:4
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