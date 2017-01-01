Украинка Марта Костюк стала второй ракеткой мира среди теннисисток до 18 лет

Сегодня, 17:33 0 | Теннис

Украинская теннисистка Марта Костюк, выигравшая накануне Итоговый турнир года Junior Masters в Чэнду (Китай), в мировом рейтинге юниоров ITF поднялась на вторую позицию, установив новый личный рекорд.



Костюк - победительница Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде и US Open — в парном всего на 40 очков отстает от лидера классификации — чемпионки юниорского Ролан Гаррос — Уитни Осуигве из США, занявшей на Итоговом Мастерсе третье место.



Выше Марты Костюк в юниорском рейтинге поднимались только Катерина Бондаренко (2004) и Элина Свитолина (2010) — обе были первыми ракетками рейтинга девушек до 18 лет.



В следующем сезоне-2018 Костюк собирается выступать на турнирах среди взрослых спортсменов.