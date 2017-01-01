Чжухай. Анастасия Севастова обыграла Слоан Стивенс

В Чжухе (Китай) на Малом итоговом чемпионате WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2 280 935 проходят матчи группового этапа.
15-й номер мирового рейтинга, 27-летняя Анастасию Севастова (5) из Латвии, взяла верх над 13-й ракеткой мира, 24-летней американкой Слоан Стивенс (3) со счетом 7:5, 6:3.
За 1 час 28 минут игрового времени Севастова реализовала шесть брейк-понйтов из десяти, Стивенс – три из пяти. Анастасия выполнила три эйса и избежала ошибок на подаче, а Слоан навылет не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.
Таким образом, у Севастовой одна победа, у Стивенс – одно поражение. С ними в группе «Камелия» выступит также чешка Барбора Стрыкова (11), которая завтра, 2 октября, сыграет с Севастовой.
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