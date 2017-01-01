Чжухай. Эшли Барти победила Анастасию Павлюченкову

В Чжухе (Китай) на Малом итоговом чемпионате WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2 280 935 проходят матчи группового этапа.



20-й номер мирового рейтинга, 21-летняя австралийка Эшли Барти (9) обыграла 14-ю ракетку мира, 26-летнюю россиянку Анастасию Павлюченкову (4) со счетом 6:4, 6:1.



Поединок длился 1 час 11 минут. Барти выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету победительницы девять эйсов при одной двойной ошибке, а Павлюченкова один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Это была первая победа австралийки в трех встречах с россиянкой.



Теперь в рамках турнира на счету Павлюченковой одна победа и одно поражение, у Барти – одна победа. С ними в группе «Роза» играет также немка Анжелика Кербер (8), у которой одна победа. В заключительном матче в группе «Роза» на корт выйдут Кербер и Барти.





